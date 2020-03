Aus dem Zürcher Start-up ist ein international bekannter Konzern geworden. On stellt seine Schuhe in Vietnam her, die Kleider in China. Verkauft wird weltweit, auch in den USA. So warb kürzlich der kalifornische Outdoor-Händler REI in einem Newsletter mit On-Laufschuhen. Das Modell «Cloudflow» kostet in San Francisco 140 Dollar. Im Schweizer Onlineshop bezahlt man dafür 210 Franken – ein happiger Preisunterschied.