Ja, Sie haben das Recht, Bargeld zu verlangen. Da Sie beim Kauf keine speziellen Garantiebestimmungen vereinbarten, gilt das Gesetz. Es sieht vor, dass Sie als Käufer bei Mängeln die Wahl haben, Ersatz zu fordern oder das Geld zurückzuverlangen. Bei geringfügigen Mängeln kann auch eine Reparatur in Frage kommen. Wenn das Geschäft in Ihrem Fall keine gleichwertige Jacke als Ersatz anbieten kann, muss es Ihnen den Kaufpreis in bar zurückerstatten.