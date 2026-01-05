Warnungen im Januar 2026

Giftstoff in Nestlé Beba und Alfamino

Nestlé ruft diverse Säuglingsnahrung zurück, die unter anderem auch in der Schweiz verkauft wurde. Grund für den Rückruf ist eine Vorsichtsmassnahme, da Spuren des Bakterien-Giftstoffs Cereulid in einer Zutat enthalten sein könnten. Das kann zu Übelkeit und Erbrechen führen, auch wenn Nestlé von keinen bestätigten Krankheitsfällen spricht.



Welche Chargennummern vom Rückruf betroffen sind, hat Nestlé in dieser Liste aufgeführt. Es handelt sich um Produkte der Marke Beba und Alfamino.



Tipp: Prüfen Sie die Unterseite der Dosen auf die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum. Verwenden Sie betroffene Produkte keinesfalls und bringen Sie diese in den Laden zurück, wo sie gekauft wurden. Der Betrag wird auch ohne Quittung erstattet. Für Fragen zur Rückerstattung oder zum Umtausch können sich Konsumentinnen und Konsumenten auch an die Infoline 0800 55 44 66 von Nestlé wenden. (6.1.2026)