Welcher Kniff hilft, wenn der Puls beim Lesen der Mahnung hochschnellt?

Erst einmal emotional abkühlen und auf keinen Fall sofort handeln! Man muss Emotion und Entscheidung trennen – wie bei Spontankäufen. Den Brief eine Stunde oder über Nacht weglegen und danach nüchtern prüfen: Was wird behauptet? Gibt es Belege? Und was passiert wirklich, wenn ich nicht zahle? Das Wichtigste ist, die Beweislast umzukehren. Also nicht fragen: «Habe ich das vielleicht doch bestellt?», sondern: «Wo ist der Vertrag, wo die Bestellbestätigung?» Und sich mit anderen austauschen – ob Beratungsstelle, Partnerin oder Nachbar. In Finanzfragen ist man – genau wie in der Liebe – selten sein eigener bester Coach.