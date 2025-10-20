Kunden verlieren ihr Guthaben
Die Tauschplattform Exsila wird per Ende Jahr eingestellt – und bietet trotzdem weiter Spezialangebote an. Doch was passiert mit dem gesammelten Guthaben von Kundinnen und Kunden?
Veröffentlicht am 20. Oktober 2025 - 12:02 Uhr
Ein zweites Zuhause für gebrauchte Bücher, Filme oder Spiele: Das war die Idee hinter der Online-Tauschplattform Exsila. Diese Sachen sollten nicht ungenutzt in Regalen verstauben, sondern getauscht und somit weiterverwendet werden.
Als Währung nutzt man auf der Plattform sogenannte Exsila-Punkte, die man durch das Tauschen verdient. Wer nicht genügend Punkte auf seinem Konto hat, kann diese auch kaufen. Nun wird die Plattform per Ende Jahr eingestellt. Und mit dem angekündigten Ende werden die Punkte zum Problem: Wer bei der Schliessung noch Guthaben hat, verliert es.
Das ist für Kunden ärgerlich, rechtlich aber zulässig: «Die allgemeinen Geschäftsbedingungen halten fest, dass Guthaben in Exsila-Punkten nicht in Geld umgetauscht oder ausbezahlt werden kann. Diese Bestimmung ist verbindlich», sagt Julia Gubler vom Beratungszentrum des Beobachters.
Nur registrierte Userinnen und User wurden informiert
Auf der Exsila-Website gibt es keinen Hinweis zur Schliessung, registrierte Userinnen und User wurden gemäss Exsila über mehrere Wege informiert, etwa per E-Mail und über Social Media.
Ein Nutzer wandte sich an den Beobachter, weil er im Juni – rund einen Monat nach der Bekanntgabe der Schliessung – über ein Spezialangebot informiert wurde: Exsila-Punkte konnten mit 50 Prozent Rabatt gekauft werden. Obwohl die Punkte Ende Jahr verfallen, warb Exsila also weiter für deren Kauf.
«Im Sommer 2025 gab es noch eine grosse Angebotsvielfalt mit vielen Zehntausend verfügbaren Artikeln. Seit sich das Angebot deutlich reduziert hat, führen wir keine Aktionen mehr durch», erklärte Exsila-Mediensprecher Tobias Baumgartner.
Massiver Rückgang der angebotenen Produkte
Das Angebot auf Exsila hat sich tatsächlich reduziert. Während im Oktober vor einem Jahr über 90’000 Artikel auf der Plattform angeboten wurden, sind heute nur noch etwa 90 erhältlich.
Bis Ende November kann noch getauscht werden, und auch Neuregistrierungen sollen bis dahin möglich bleiben. Bei der Anmeldung wird mit einem Gratisartikel geworben. Geliefert wird aber nur eine Fehlermeldung: «Keine Gratisartikel gefunden.»