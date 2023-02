Der Betonpfeiler in der Tiefgarage wird beim Rückwärtsfahren oft übersehen. Das Ergebnis: kaputte Rückleuchte, Beule in der Stossstange, Kratzer im Lack. Auch bei Rolf Kuhn (Name geändert), der eine Kaskoversicherung hat. Die teilte ihm mit, der Schaden sei gedeckt, er müsse nur den Selbstbehalt von 2000 Franken übernehmen. Hinzu kommen aufsummiert rund 500 Franken für höhere Prämien.