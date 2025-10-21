Kunde wartet Wochen – dann geht es schnell

Wochenlang wartete der Kunde, schickte Belege und seine IBAN – ohne Erfolg. Erst nachdem er sich beim Beobachter gemeldet hatte, kam Bewegung in die Sache. Auf Nachfrage der Redaktion reagierte der Jurist Andreas Dietschi im Namen der Firma: Man habe die Rückzahlung bereits im September versucht, die Abwicklung über Twint sei jedoch mehrmals fehlgeschlagen. Nachdem der Kunde seine Bankverbindung übermittelt habe, sei die Zahlung «heute ausgelöst» worden. Kurz darauf bestätigte Schmitt dem Beobachter, dass das Geld eingetroffen ist.