Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Avotrend. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website Avotrend.com oder Avotrend.org ohne eine behördliche Lizenzierung Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Dienstleistungen für Kryptowerte anbieten. Avotrend behauptet, dass ihre Services durch die «Europäische Finanzaufsichtsbehörde» autorisiert seien. Diese Behörde gibt es jedoch nicht.

Auch in der Schweiz sind die Betrüger unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich auf ihrer Liste der verdächtigen Onlineplattformen warnt. Ein Beobachter-Leser stiess ebenfalls über ein angebliches Interview zwischen dem SRF-Moderator Urs Gredig und der Sängerin Stefanie Heinzmann auf die Website der Kriminellen. Im Interview soll die Sängerin gesagt haben, dass sie in finanziell schwierigen Zeiten froh gewesen sei, durch einen Kryptobroker viel Geld verdient zu haben. Das eingezahlte Startgeld von 249 Euro erhielt der Beobachter-Leser nicht mehr zurück. Inzwischen sind auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) und das Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) entsprechend informiert.

Tipps: Seien Sie bei reisserischen Schlagzeilen und Videos mit prominenten Persönlichkeiten zurückhaltend, wenn es um schnelle Geldgewinne durch Investitionen geht. Es handelt sich dabei häufig um sogenannte Deepfakes. Wie Sie solche digitalen Fälschungen erkennen, hat das Bacs auf seiner Website aufgelistet. (9.10.2025)