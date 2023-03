Teure SMS-Dienste, die nicht bestellt wurden

Anbieter von kostenpflichtigen SMS für Sex-Chats oder Klingeltöne dürfen diese erst verschicken, wenn sie Ihnen den Preis pro SMS, die maximale Anzahl der SMS pro Minute und das Vorgehen zum Abschalten des Dienstes per SMS mitgeteilt haben. Fehlt es an einer dieser Informationen oder haben Sie das Angebot gar nie per SMS bestätigt, ist kein Vertrag zustande gekommen. Entsprechende Rechnungen können Sie bestreiten (siehe Musterbriefe unten).