Rückerstattung vom Bund? Diese Mail ist ein Betrugsversuch
Veröffentlicht am 5. Januar 2026 - 12:14 Uhr,
aktualisiert am 20. Januar 2026 - 14:38 Uhr
Warnungen im Januar 2026
Gefälschte Mails im Namen des Bundesamts für Sozialversicherungen
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) warnt zurzeit auf der Startseite ihrer Website vor gefälschten Mails im Namen der BSV-Direktorin Doris Bianchi. Die Empfänger werden darin zu Rückerstattungen aufgefordert. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verschickt keine solchen Mails, weder an Privatpersonen noch an Institutionen. Es handle sich um einen Phishing- und CEO-Fraud-Versuch, der dem Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) gemeldet wurde.
Tipp: Ignorieren Sie derartige Mails und klicken Sie nicht auf die darin enthaltenen Links. (20.1.2026)
Vorsicht beim Onlinekauf von Pflanzenschutzmitteln
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor Pestiziden, die Stoffe enthalten, die in der Schweiz nicht zugelassen sind und die Gesundheit und Umwelt gefährden. Einige Produkte werden online häufig angepriesen und sind in der Schweiz verboten.
Vom Kauf der folgenden Produkte rät das BLV ab:
- «glufosinate-p»: Enthält den nicht zugelassenen Wirkstoff Glufosinat.
- «hexazinone»: Enthält den nicht zugelassenen Wirkstoff Hexazinon.
Tipp: Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln im Fachhandel beraten. Bei Onlinebestellungen sollte der Kauf in Schweizer Onlineshops getätigt werden. Produkte von ausländischen Händlern sind möglicherweise in der Schweiz nicht zugelassen und gefährden Gesundheit und Umwelt. (20.1.2026)
Bimbosan-Ziegenmilch mit Rohstoff belastet
Die Hochdorf Swiss Nutrition AG ruft in Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde vorsorglich einzelne Chargen ihrer Ziegenmilchprodukte der Marke Bimbosan zurück. Betroffen sind insgesamt etwa 10’000 Packungen, die für Säuglinge im Alter von null bis sechs Monaten vorgesehen sind. Der Grund für den Rückruf ist, dass bei der Herstellung ein Rohstoff eingesetzt wurde, der Arachidonsäure enthält und teilweise mit Cereulid belastet war. Beim Verzehr können Beschwerden wie Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen auftreten.
Betroffen sind Produkte mit den folgenden Chargennummern, die sich auf dem Packungsboden befinden:
- 30484024 und 30484025 – Bimbosan Ziegenmilch 1 Refill 400 g (Mindesthaltbarkeitsdatum: 24.10.2027)
- 30484247 – Bimbosan Ziegenmilch 1 Reiseportion 5× 25 g (Mindesthaltbarkeitsdatum: 24.10.2026)
Tipp: Geben Sie die Ziegenmilch nicht Ihrem Baby und bringen Sie diese an den jeweiligen Kaufort zurück. Hochdorf hat über die verlinkte Website oben sowie auf Bimbosan.ch für besorgte Eltern eine spezielle Informationsseite aufgeschaltet. Fragen zum Rückruf beantwortet Bimbosan über seine Elternkanäle, unter anderem über die Telefon-Hotline 032 639 14 44. (16.1.2026)
Slinmy Herbal Tea Drink Original mit verbotenem Stoff
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt vor dem Konsum des Kräutertees «Slinmy Herbal Tea Drink Original». In Proben wurde die Substanz Danthron nachgewiesen. Da dieser Stoff als genotoxisch und krebserregend eingestuft ist, darf er in Lebensmitteln nicht enthalten sein. Eine Gesundheitsgefährdung kann daher nicht ausgeschlossen werden. Das Produkt wurde in der Schweiz bereits aus dem Handel genommen und ein Rückruf gestartet.
Es handelt sich um folgendes Produkt:
- Produkt: Slinmy Herbal Tea Drink Original
- Lot-Nummer: 6801
- Mindesthaltbarkeitsdatum / Verbrauchsdatum: 2.4.2028
- Verkaufsstellen: diverse Verkaufsstellen, insbesondere asiatische Spezialitätenshops
Tipp: Konsumieren Sie das Produkt nicht. Fragen Sie bei der Verkaufsstelle nach einer Erstattung des Kaufpreises nach und legen Sie nach Möglichkeit eine Kaufquittung vor. (15.1.2026)
Verbrühungsgefahr bei Philips Perfect Care Dampfbügelstationen
Der Hersteller Versuni ruft bestimmte Philips-Dampfbügelstationen der Serien 8000, 9000 und Elite zurück. Aufgrund eines Fertigungsfehlers an der Schweissnaht des Boilers kann plötzlich heisser Dampf austreten. Es besteht eine mögliche Verbrühungs- und Verletzungsgefahr für die Nutzer.
Betroffen sind folgende Geräte:
- Produktmodell: Beginnt mit PSG8, GC96 und PSG90
- Seriennummer: 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441
Tipp: Verwenden Sie die Dampfbügelstation per sofort nicht mehr. Folgen Sie den Anweisungen der oben verlinkten Website von Philips, um Ihr Gerät zu identifizieren und für den Rückruf zu registrieren. Betroffene Kundinnen und Kunden erhalten im Anschluss eine kostenlose Reparatur oder einen Austausch. (15.1.2026)
Ovomaltine-Müesli wegen Schimmelgefahr zurückgerufen
Die Wander AG ruft vorsorglich das Produkt «Ovomaltine Müesli Plus» in der Verpackung mit 420 Gramm zurück. Betroffen ist ausschliesslich das erwähnte Müesli mit dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum 15.9.2026 und der Chargennummer 711303.
Grund für diese Massnahme ist ein möglicher Befall durch Schimmel. Andere Haltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.
Tipp: Konsumieren Sie die gekaufte Ware nicht. Sie können betroffene Packungen entweder im Handel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben oder an die Wander AG, Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg einsenden, um Ersatz zu erhalten. (14.1.2026)
Vorsicht: Phishing-Mails im Namen von Paypal
Der Zahlungsdienst Paypal ist erneut ins Visier von Betrügern geraten, wie Focus.de berichtet. Aktuell kursieren betrügerische E-Mails mit dem Betreff «Dringende Kontoprüfung erforderlich», die an Paypal-Kunden gerichtet sind. Die Betrüger täuschen eine Sicherheitsüberprüfung vor und behaupten, das Konto sei vorübergehend eingeschränkt. Ziel ist es, Nutzer über einen Link zur Eingabe sensibler Kontodaten auf gefälschte Websites zu bewegen.
Tipp: Reagieren Sie nicht auf derartige Mails und klicken Sie auf keine Links. Achten Sie auf verräterische Merkmale, etwa eine unpersönliche Anrede oder unseriöse Absenderadressen. Verschieben Sie die Nachricht unbeantwortet in den Spam-Ordner. Prüfen Sie Ihren Kontostatus ausschliesslich über die offizielle Paypal-App oder die verifizierte Website des Anbieters. (13.1.2026)
Malunterlage für Kinder und Kunstlederstück zurückgerufen
Die Marein AG ruft in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zwei Produkte zurück: die rote Malmatte für Kinder (120 × 120 cm) der Marke «I am creative» sowie ein beigefarbenes Kunstlederstück (50 × 70 cm) der Marke «Stafil». Grund für den Rückruf ist laut Recall Swiss eine zu hohe Konzentration an Phthalaten. Diese Weichmacher stehen im Verdacht, die Fortpflanzungsfähigkeit negativ zu beeinflussen.
Tipp: Sie können die betroffenen Artikel zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet. Für Fragen zur Rückerstattung können sich Konsumentinnen und Konsumenten direkt an die Firma wenden: Telefon 056 418 10 40 oder info@marein.ch. (12.1.2026)
Betrüger nutzen das Drama von Crans-Montana aus
Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung gross.
Doch Vorsicht: Wie der «Blick» berichtet, warnt die Kantonspolizei Waadt auf Instagram (siehe Video unten) eindringlich vor Kriminellen, die diese Solidarität schamlos ausnutzen. Auf Crowdfunding-Plattformen wie GoFundMe wurden diverse betrügerische Kampagnen entdeckt. Täter nutzen dabei gestohlene Fotos von verstorbenen Opfern.
Tipp: Seien Sie bei privaten Spendenaufrufen im Internet vorsichtig. Nutzen Sie am besten verifizierte, offizielle Kanäle (zum Beispiel direkt beim Kinderspital Zürich oder bei der Organisation Oscare), um sicherzugehen, dass das Geld ankommt. (9.1.2026)
Giftstoff in Nestlé Beba und Alfamino
Nestlé ruft diverse Säuglingsnahrung zurück, die unter anderem auch in der Schweiz verkauft wurde. Grund für den Rückruf ist eine Vorsichtsmassnahme, da Spuren des Bakterien-Giftstoffs Cereulid in einer Zutat enthalten sein könnten. Das kann zu Übelkeit und Erbrechen führen, auch wenn Nestlé von keinen bestätigten Krankheitsfällen spricht.
Welche Chargennummern vom Rückruf betroffen sind, hat Nestlé in dieser Liste aufgeführt. Es handelt sich um Produkte der Marke Beba und Alfamino.
Tipp: Prüfen Sie die Unterseite der Dosen auf die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum. Verwenden Sie betroffene Produkte keinesfalls und bringen Sie diese in den Laden zurück, wo sie gekauft wurden. Der Betrag wird auch ohne Quittung erstattet. Für Fragen zur Rückerstattung oder zum Umtausch können sich Konsumentinnen und Konsumenten auch an die Infoline 0800 55 44 66 von Nestlé wenden. (6.1.2026)
Dieser Traumjob ist eine Geldwäscherei-Falle
Die Kantonspolizei Zürich warnt vor verlockenden Jobangeboten im Internet (zum Beispiel als Produkttester oder Remote-Mitarbeiter). Kriminelle nutzen diese Inserate, um sogenannte Money-Mules zu rekrutieren: Die Opfer sollen Geld über ihre Konten weiterleiten. Statt des versprochenen Lohns droht eine Anzeige wegen Geldwäscherei.
Tipp: Seien Sie misstrauisch bei unrealistisch hohen Provisionen für einfache Arbeit. Geben Sie niemals Bank- oder Zugangsdaten preis. Falls Sie Geld weitergeleitet haben: Informieren Sie sofort Ihre Bank und die Polizei. Weitere Tipps, wie Sie sich vor Onlinebetrug schützen, lesen Sie in diesem Beobachter-Artikel. (5.1.2026)
