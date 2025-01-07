Sie sollen ein angeblich abgeschlossenes Abo stornieren? Bloss nicht!
Erfahren Sie hier laufend aktualisiert, wo Gefahren für Konsumentinnen und Konsumenten lauern und auf welche Betrugsmaschen Sie nicht hereinfallen sollten.
Warnungen im Dezember
E-Mail von Betrügern täuscht ein abgeschlossenes Abo vor
Die Kantonspolizei Zürich warnt vor fingierten E-Mails, die behaupten, ein kostenpflichtiges Abo, zum Beispiel zu einem Streaming-Dienst, sei aktiviert worden. Wer den Link zur angeblichen Stornierung anklickt, landet auf einer Phishing-Seite, die Kreditkartendaten und Apple-ID-Logins abgreift.
Tipp: Ignorieren Sie solche E-Mails und klicken Sie auf keine Links. Falls Sie Daten eingegeben haben: Sperren Sie umgehend Ihre Kreditkarte und ändern Sie Ihre Passwörter. (18.12.2025)
Betrüger verschicken Nachrichten im Namen von Zahlungsdienstleistern
Das Bundesamt für Cybersicherheit warnt vor der sogenannten Callback-Scam-Masche. Dabei versenden Betrüger SMS oder E-Mails wegen einer angeblich getätigten Zahlung und fordern die Zielperson auf, eine Telefonnummer anzurufen, damit die Zahlung verifiziert werden kann. Perfid: Die Kriminellen verschicken solche Nachrichten im Namen von UBS, Twint oder Amazon, um die Glaubwürdigkeit zu untermauern. Wer anruft, wird von den Kriminellen zur Herausgabe von Daten oder zur Installation von Fernwartungs-Software gedrängt, damit sie Geld abziehen können.
Tipp: Rufen Sie die Nummer in der Nachricht nicht an. Suchen Sie Kontaktnummern immer über die offiziellen Kanäle des Anbieters. Gewähren Sie niemals Unbekannten Fernzugriff auf Ihren Computer oder Ihr Handy. (17.12.2025)
Falsche gehörlose Spendensammler
Handicap International warnt vor Betrügern, die sich als gehörlos ausgeben und auf der Strasse oder in Einkaufszentren Bargeld sammeln, wie «SRF Espresso» berichtet. Sie nutzen gefälschte Listen für ein angebliches «internationales Zentrum für gehörlose Kinder», das jedoch nicht existiert.
Tipp: Geben Sie kein Geld. Handicap International sammelt auf der Strasse grundsätzlich kein Bargeld. Melden Sie Verdachtsfälle der Polizei. (16.12.2025)
Brandgefahr bei Powerbanks von Belkin
Belkin ruft zwei portable Akkus wegen Brandgefahr zurück. Folgende Powerbanks sind betroffen:
- Auto-Tracking Stand Pro (Modell MMA008): Verkauft zwischen Januar 2024 und Oktober 2025. Betroffen sind die Seriennummern von 57X10F61E00046 bis 57X10F67E06078 (ablesbar auf der Unterseite)
- Boost Charge USB-C PD Power Bank 20K (Modell BPB002): Verkauft zwischen August 2020 und Oktober 2025. Hier sind sämtliche Geräte betroffen.
Grund für den Rückruf ist eine Fehlfunktion bei den Lithium-Ionen-Zellen, die überhitzen können.
Tipp: Trennen Sie das betroffene Gerät sofort vom Strom und nutzen Sie es nicht mehr. Füllen Sie das Rückrufformular von Belkin aus und laden Sie den Kaufbeleg und ein Foto des Produkts hoch, auf dem die Seriennummer ersichtlich ist. Belkin kontaktiert Sie anschliessend für eine Rückerstattung des Kaufpreises. (16.12.2025)
Bruchgefahr bei Bianchi-Fahrrädern
Der Radhersteller Bianchi ruft in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) das Fahrrad «Impulso RC» sowie die integrierte Carbon-Lenkstange zurück, wie Recall Swiss informiert. Es besteht das Risiko, dass der Lenker wegen eines Defekts bricht, was zu lebensgefährlichen Stürzen führen kann.
Betroffen sind Fahrräder, die bis zum 20.11.2025 im Handel erhältlich waren und die einen der folgenden Codes aufweisen: YTB84, YUB80 oder YUB81. Bei der integrierten Lenkstange sind die Codes C2306238 und C2306226 betroffen.
Tipp: Fahren Sie keinesfalls mehr mit dem Velo. Vereinbaren Sie einen Termin bei einem Bianchi-Händler, um den Lenker kostenlos auszutauschen. (15.12.2025)
Fremdkörper im Amaretto
Der Spirituosenhersteller Illva Saronno ruft das Produkt «Disaronno Originale 500 Years Limited Edition» in der Flaschengrösse 700 ml zurück, wie Recall Swiss schreibt. Es können sich wegen eines Produktionsfehlers Mikro-Glasfragmente darin befinden. Es handelt sich um die Chargennummer 25434 (EAN: 8001110016303).
Tipp: Trinken Sie den Likör nicht und bringen Sie die Flasche zur Verkaufsstelle zurück. Sie können das Produkt umtauschen oder erhalten eine Rückerstattung. (12.12.2025)
Betrüger missbrauchen Zolli-Adventskalender
Der Zoo Basel betreibt auf Facebook und weiteren Social-Media-Kanälen einen Adventskalender, bei dem es jeden Tag eine Frage zu einem Tier zu beantworten gibt – inklusive Gewinn. Betrüger haben ein sehr ähnliches Profil aufgeschaltet, von dem aus sie die Teilnehmenden anschreiben, wie das Newsportal «20 Minuten» berichtet. Dabei fordern die kriminellen Drahtzieher die vermeintliche Gewinnerin oder den Gewinner auf, einem Link zu folgen, der sie auf eine unseriöse Website führt. Doch diese dient bloss dazu, persönliche Daten und Geld abzuzweigen.
Tipp: Gewinner des echten Gewinnspiels werden vom Zolli Basel per Privatnachricht kontaktiert und müssen keine Kosten aus dem Wettbewerb selber tragen. Ignorieren Sie solche Nachrichten, bei denen Sie erst etwas zahlen müssen, um einen Preis zu erhalten. (11.12.2015)
Verbotene Stoffe im Kinder-Make-up
Der Spielwaren-Grosshändler Sombo ruft in Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde das «Create it! Make-up Beautycase» zurück, weil die Kinderschminke verbotene Stoffe enthält.
Betroffen sind die Chargen:
- 043.84516 / 8719668006157
- 8719668024762
- 8719668020443
Tipp: Retournieren Sie den Schminkkoffer bei der jeweiligen Verkaufsstelle. Der Wert wird Ihnen gutgeschrieben. (11.12.2025)
Angebliches Gewinnspiel stammt nicht von der Migros
Auch in diesem Jahr kursieren vor Weihnachten gefälschte Nachrichten per SMS oder auf Whatsapp im Namen der Migros, wie der Beobachter weiss. Den Empfängerinnen und Empfängern wird Hoffnung auf einen Gewinn oder den Erhalt von Weihnachtsgeschenken im Wert von 2000 Franken gemacht. Wer auf den mitgeführten Link klickt, soll auf der nachgemachten Migros-Website ein paar Fragen beantworten. Darunter befinden sich mehrere Kommentare von angeblichen Gewinnern, die einen davon überzeugen wollen, dass alles echt sei. Abgesehen haben es die Täter jedoch auf persönliche Angaben.
Tipp: Löschen Sie die Nachricht umgehend und machen Sie die Absenderin oder den Absender darauf aufmerksam, dass es sich um Spam handelt. Die Migros hat auf ihrer Website allgemeine Tipps von Experten aufgelistet, wie man sich vor Phishing und Datendiebstahl schützen kann. (10.12.2025)
Verletzungsgefahr durch Velopumpen
In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung ruft Lezyne gewisse Fahrrad-Standpumpen zurück.
Grund: Unter Druck kann sich der Pumpenzylinder aus dem Standfuss lösen. Wenn Benutzer oder Umstehende vom herausgeschleuderten Pumpenzylinder getroffen werden, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.
Die betroffenen Geräte wurden zwischen 2016 und 2021 hergestellt, können eine analoge oder digitale Anzeige haben und sind an einer Entlüftungsöffnung an der Vorderseite des Standfusses zu erkennen. Wenn sich an der Vorderseite des Standfusses keine Entlüftungsöffnung befindet, ist die Pumpe von diesem Rückruf nicht betroffen.
Tipp: Ein Bild der Entlüftungsöffnung finden Sie auf der Website des Herstellers. Verwenden Sie die Pumpe nicht mehr und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers, um einen Ersatz zu erhalten. (10.12.2025)
Lasergraviermaschine gefährlich für die Augen
Die Lasergraviermaschine LaserPecker LP4 kann laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) irreversible Augenverletzungen verursachen, weil sichtbare und unsichtbare Laserstrahlen austreten können. Dies auch, wenn die Zubehöre «Schiebeverlängerung» und «Drehvorrichtung» benutzt werden. Die mitgelieferten oder optional angebotenen, nach unten offenen Schutzgehäuse (konisch und kubisch) können den Mangel nicht beheben. Nicht betroffen vom Rückruf ist die Version LaserPecker LP4 Safeguard.
Tipp: Benutzen Sie das Gerät nicht mehr. Es besteht ernsthafte Gefahr für Sie und für Dritte. Wenden Sie sich direkt an Ihre Verkaufsstelle. (9.12.2025)
Zu viel Blausäure im Guetsli
Die weichen Amaretti der Marke «Sapori di Siena Amaretti Morbidi» in der 175-Gramm-Packung enthalten laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zu viel Blausäure. Die Otto’s AG, in deren Filialen die Guetsli erhältlich sind, hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Betroffen sind diese Päckli:
- Lotnummer: L355122 1A
- Haltbarkeitsdatum: 2.5.2026
Tipp: Essen Sie betroffene Guetsli nicht. Wenn Sie sie gegessen haben und sich schlecht fühlen, empfiehlt das BLV, sich mit Tox Info Suisse in Verbindung zu setzen (auch unter Telefon 145) oder eine Ärztin oder einen Arzt zu konsultieren. (8.12.2025)
Absturz- und Todesgefahr bei Klettersteigsets
Mammut ruft Kunden auf, ihre Klettersteigsets zu kontrollieren. Die Kunststoffkomponente des Verriegelungsmechanismus am Klettersteigkarabiner könne sich verbiegen. Ist er kühleren Temperaturen ausgesetzt, kann sich diese Komponente versteifen und die automatische Schliessfunktion des Klettersteigkarabiners beeinträchtigen. Es besteht Absturz- und Todesgefahr.
Diese Produkte – mit der Angabe der Modellnummer in Klammer – sind betroffen:
- Skywalker Pro Via Ferrata Set (2040-02840)
- Skywalker Pro Turn Via Ferrata Set (2040-02850)
Das Skywalker Pro Via Ferrata Set ist Bestandteil in folgendem Produkt-Package:
- Skywalker Pro Via Ferrata Package (Size XS–M) (2040-02870)
- Skywalker Pro Via Ferrata Package (Size M–XL) (2040-02870)
Tipp: Kontrollieren Sie Ihr Set und lesen Sie die Details sowie die Modalitäten für den Austausch des defekten Klettersteigsets hier nach. (5.12.2025)
Sturz- und Verletzungsgefahr bei Fahrrädern von Trek
Der Fahrradhersteller Trek ruft veschiedene Modelle zurück. Grund: Das Fett in der Rücktrittbremse schmiert die inneren Oberflächen nicht ausreichend, was dazu führen kann, dass die Bremse nicht mehr richtig greift oder funktioniert. Dies kann dazu führen, dass Lenkerinnen und Lenker die Kontrolle über das Rad verlieren und sich bei einem Sturz verletzen.
Betroffen sind Räder dieser beiden Modelljahre:
- 2024
- Trek Precaliber 16
- Trek Precaliber 20
- 2026
- Trek Precaliber 12
- Trek Precaliber 16
- Trek Precaliber 20
- Electra Sprocket 1 16’’
- Electra Townie Rental 1 Step Thru
- Trek Precaliber 12 CB Ersatz-/Service-Laufräder
- Trek Precaliber 16 CB Ersatz-/Service-Laufräder
- Trek Precaliber 20 CB Ersatz-/Service-Laufräder
Tipp: Ermitteln Sie mittels Eingabe der Seriennummer auf der Website von Trek, ob Ihr Fahrrad von der Rückrufaktion betroffen ist. Folgen Sie dort den weiteren Anweisungen oder wenden Sie sich bei Unsicherheit an einen der autorisierten Trek-Händler, um kostenlos ein neues Hinterrad gewechselt zu bekommen. (4.12.2025)
Fehlerhafte Blutzucker-Sensoren der Firma Abbott
Der US-Pharmakonzern Abbott hat rund drei Millionen fehlerhafte Sensoren zur Messung des Blutzuckerwerts in Umlauf gebracht. In der Schweiz sollen es mehrere Hunderttausend sein. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».
Laut Hersteller drohen für Diabetiker «ernsthafte Gesundheitsrisiken, einschliesslich möglicher Verletzungen oder Todesfälle», da die Sensoren zu tiefe Glukosemesswerte anzeigen. Gemäss einer Mitteilung des Konzerns sind Sensoren der Serien «Freestyle Libre 3» und «Freestyle Libre 3 Plus» betroffen.
Tipp: Falls Sie einen Abbott-Sensor besitzen, kontrollieren Sie umgehend auf dieser Website, ob Ihr Gerät betroffen ist, und folgen Sie den Anweisungen. (3.12.2025)
Powerbank-Betrug an Bahnhöfen
Insbesondere an Zürcher Bahnhöfen treiben derzeit Betrüger ihr Unwesen. Sie sprechen Passanten an und sagen, sie müssten dringend telefonieren, aber der Akku ihres Smartphones sei leer. Dann bitten sie ihr potenzielles Opfer, für sie eine Powerbank zu mieten. Die Betrüger haben es aber gar nicht auf die Powerbank abgesehen, sondern auf die 15 Franken Depot.
Tipp: Lassen Sie sich gar nicht erst auf ein Gespräch ein. (2.12.2025)
Warnungen im November
Listerien in Regenbogenforellen von Aldi
Aldi ruft das Produkt «ASC-Forellenfilets» (Natur und Pfeffer) zurück. Grund dafür sind Listerien, die in den Regenbogenforellen mit der Packungsmenge 125 Gramm vorkommen können.
Nachfolgend die Details zum betroffenen Produkt:
- Chargennummer: 4254431
- Artikelnummer: 856614
- Verbrauchsdatum: 30.11.2025
- Verkaufsort: alle Filialen von Aldi Suisse
Tipp: Essen Sie die Forellen nicht. Bringen Sie die gekaufte Ware stattdessen in eine Aldi-Filiale zurück. Dort erstattet man Ihnen den Kaufpreis – auch ohne Kassenbeleg. (28.11.2025)
Gesundheitsrisiko durch Bor in Kinderspielzeug «Zootiere Putty»
Die Fun Trading GmbH ruft den Artikel «Zootiere Putty» zurück, der bei der Drogeriekette Müller Schweiz verkauft wurde. Wegen eines zu hohen Bor-Gehalts besteht ein Gesundheitsrisiko. Betroffen sind alle Chargen, die von Januar 2025 bis zum 3. November 2025 verkauft wurden.
Tipp: Lassen Sie Kinder nicht mehr damit spielen. Das Produkt kann in jeder Müller-Filiale zurückgegeben werden, und der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. (28.11.2025)
Plastikteilchen in Schmerzmitteln von Algifor
Die Verfora AG ruft in Absprache mit Swissmedic bestimmte Chargen mit Fiebermedikamenten von Algifor zurück. Es besteht das Risiko, dass vom Deckel Plastikpartikel in die Flaschen gelangt sind. Diese Partikel können versehentlich verschluckt werden. Folgende Produkte sind betroffen:
- Algifor Junior Suspension 200 ml, Pharmacode 7817465, Charge 50, Verfalldatum 5.2028
- Algifor Dolo Junior Suspension 200 ml, Pharmacode 6247279, Charge 36, Verfalldatum 6.2027
- Algifor Dolo Junior Suspension 200 ml, Pharmacode 6247279, Charge 37, Verfalldatum 8.2027
Tipp: Geben Sie das Schmerzmittel Ihrem Kind nicht mehr. Sie können die Produkte in Ihrer Apotheke oder Drogerie zurückgeben. (28.11.2025)
Brandgefahr bei Werwolfkostüm von Gifi
Gifi ruft nach dem Baby-Teufelskostüm (siehe Meldung vom 24.11.2025) auch das Produkt «Déguisement Loup Garou» (Werwolfkostüm) mit den Codes 563372, 563373 und 563374 zurück. Die Maske ist leicht entflammbar, wodurch ein Verbrennungsrisiko besteht.
Tipp: Verwenden Sie das Kostüm sofort nicht mehr. Bringen Sie es in eine Gifi-Filiale zurück, der Kaufpreis wird zurückerstattet. (28.11.2025)
Ethylenoxid in Gewürzen von Hazra
Die Bak-San GmbH ruft gleich drei Gewürze zurück. Grund dafür sind zu hohe Salzwerte sowie Rückstände von Ethylenoxid. Es wird als Begasungsmittel für Nahrungsmittel eingesetzt und kann eine krebsauslösende Wirkung begünstigen, falls es regelmässig und über längere Zeit aufgenommen wird, schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in einer Mitteilung.
Folgende Produkte sind vom Rückruf betroffen:
- Hazra Gewürzmischung für Kartoffel, 150 Gramm PET
- Lot-Nr. 637406
- Mindesthaltbarkeitsdatum: Januar 2027
- Hazra scharf Paprika gemahlen, 150 Gramm PET
- Lot-Nr. 515507
- Mindesthaltbarkeitsdatum: November 2027
- Hazra weisser Pfeffer gemahlen, 175 Gramm PET
- Lot-Nr. 686204
- Mindesthaltbarkeitsdatum: Februar 2027
Tipp: Verwenden Sie die Gewürze nicht mehr. (27.11.2025)
Erstickungsgefahr bei Baby-Teufelskostüm von Gifi
Gifi ruft das Produkt «Déguisement bébé diablotin» (Baby-Teufelskostüm, Code 640156) zurück. Es besteht Erstickungs-/Verschluckungsgefahr, da sich Knöpfe vom Kostüm lösen können.
Tipp: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bringen Sie es in eine Gifi-Filiale zurück, der Kaufpreis wird zurückerstattet. (24.11.2025)
Aldi ruft Caramelwaffeln zurück
Aldi Suisse ruft das Produkt «Karamell-Waffeln 400 g» zurück. Bei einzelnen Verpackungen besteht die Möglichkeit, dass sie Metallborsten (Fremdkörper) enthalten, die sich beim Verzehr gesundheitsschädigend auswirken können. Betroffen ist die Charge I25255A mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.9.2026. Die vom Rückruf betroffenen Waffeln standen bis zum 3.11.2025 in der Zentralschweiz und im Tessin im Verkauf.
Tipp: Konsumieren Sie das Produkt keinesfalls. Die gekaufte Ware kann in allen Aldi-Filialen auch ohne Beleg gegen Erstattung zurückgegeben werden. (21.11.2025)
PFAS in Fondue chinoise von Lidl
Lidl Schweiz ruft das Produkt «TK Bio Weiderind Fondue chinoise» zurück. Es wurden PFAS (Chemikalien) über dem gesetzlichen Höchstgehalt nachgewiesen. Betroffen ist die Lot-Nummer 25822457 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.4.2026.
Tipp: Verzehren Sie das Produkt keinesfalls. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. (20.11.2025)
Erstickungsgefahr bei Pop-it-Spinnern von Ravensburger
Ravensburger ruft die Produkte «Pop-it-Spinner: Leopard» und «Pop-it-Spinner: Affe» zurück. Es besteht Erstickungsgefahr, da sich beim Gebrauch der Spielzeuge Kleinteile ablösen können. Betroffen sind die folgenden Chargennummern:
- SM17774P1
- SM17874P1
- SM21374P1
- SM24874P1
- SM35974P3
- SM36774P3
- SM35974P5
- SM36774P5
Tipp: Verwenden Sie die Spielzeuge nicht mehr. Die Produkte können direkt an Ravensburger gesendet oder mit Kaufbeleg beim Händler zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. (19.11.2025)
Spielzeug-Eisbude von Action ist für Kinder gefährlich
Der Discounter Action ruft die «Spielzeug-Eisbude aus Holz – Action Mini Matters» (EAN 8718964249626) zurück. Das Produkt wurde im Zeitraum vom 11.8.2025 bis 6.11.2025 verkauft. Es besteht Erstickungsgefahr durch Kleinteile, da sich der Holzgriff der Schublade lösen kann.
Tipp: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Der Artikel kann in einer Action-Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet. (17.11.2025)
Rückruf: «Buhara Hähnchengewürz»
Die Asil Frisch & Food AG ruft das Produkt «Buhara Hähnchengewürz 200gr» (Lot: L5070544 AA) wegen eines zu hohen Gehalts an Ethylenoxid zurück. Das Produkt darf nicht konsumiert werden.
Tipp: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Kunden können den Artikel in die Verkaufsstelle zurückbringen und erhalten den Kaufpreis erstattet. (14.11.2025)
Phishingmails zielen auf Senioren ab
Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) warnt vor Phishing-E-Mails im Namen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, die sich gezielt an Seniorinnen und Senioren richten. Unter dem Vorwand von Pensionskassen-Auszahlungen werden Empfänger zur Eingabe sensibler Daten aufgefordert.
Tipp: Klicken Sie keine Links an und geben Sie keine Daten ein. Fragen Sie im Zweifelsfall direkt bei der Behörde nach und melden Sie den Betrugsversuch. (13.11.2025)
Salmonellen im Produkt «Heimische Superfoods»
Die Kruut GmbH ruft eine Charge des Produkts «Heimische Superfoods (70 g)» zurück. Bei einer Routineprüfung wurden Salmonellen nachgewiesen. Betroffen ist die Charge 19.03.28.
Tipp: Verzehren Sie das Produkt nicht mehr. Es kann an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet. (13.11.2025)
Verbrennungsgefahr bei Rowenta-Staubsauger
Die Groupe SEB Schweiz GmbH ruft drei verschiedene Modelle des Staubsaugers Rowenta X-Force Flex zurück. Beim Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.
Tipp: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Der Akku wird kostenlos umgetauscht. Um zu prüfen, ob Ihr Produkt vom Rückruf betroffen ist, wenden Sie sich an diese Website. (3.11.2025)
