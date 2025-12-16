Zertifikate gibt es für diverse Aspekte der Herstellung: etwa dafür, dass Kleider schadstoffgeprüft sind, für einen fairen und umweltverträglichen Rohstoffanbau oder für faire und nachhaltige Arbeits- und Produktionsbedingungen. Prüfen Sie, ob es sich wirklich um Zertifikate handelt – und wer oder was sich dahinter verbirgt. Wichtig: Ein Zertifikat garantiert nicht immer, dass die Produktion wirklich fair oder nachhaltig ist. Existenzsichernde Löhne werden bei vielen nicht zwingend verlangt.