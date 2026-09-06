Was tun, wenn Probleme auftreten?

Tritt bei einer Lieferung ein Mangel auf oder wird ein falsches Produkt zugestellt, müssen sich Käufer direkt an den jeweiligen Dritthändler wenden. Gerade bei billigen Produkten aus dem Ausland kann das extrem mühsam und aufwendig werden, da oft kein funktionierender Kundendienst zur Verfügung steht. «Und ein Rechtsstreit lohnt sich bei den kleinen Beträgen sowieso nicht», sagt Julia Gubler. «Das Risiko ist also gross, dass man auf dem Kaufpreis sitzen bleibt.»