Im Verkaufsgeschäft haftet der Laden aber nur für Mängel, die schon zum Kaufzeitpunkt respektive bei der Übergabe der Kaufsache bestanden haben. Wenn der Reissverschluss defekt oder die Farbe verblasst ist, weil Sie etwas falsch gemacht haben, besteht keine Garantie. Sie gilt auch nicht, wenn Sie die Jacke schon mehrere Wochen täglich getragen haben. Denn normale Abnutzung fällt nicht unter die Garantie.