Zum Glück gibt es Screenshots – sonst würde Arthur Schmid, der hier nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden möchte, wohl an sich selbst zweifeln. Ende Juni will der Aargauer seinen Internetvertrag kündigen. Wie bei fast allen Telekomanbietern ist das bei UPC nur noch per Telefon oder Live-Chat möglich. Schmid wählt die zweite Option und wird vom Chatbot an einen Mitarbeiter vermittelt.