Am gleichen Ort ist nun ein anderes Restaurant. Kann ich dort den Gutschein einlösen?

Ja – wenn das neue Restaurant den Betrieb übernommen hat, inklusive der Schulden. Juristisch gesprochen: wenn es nicht nur die Aktiven, sondern auch die Passiven übernommen hat. Dazu zählen auch Verpflichtungen aus Gutscheinen.