Prüfen Sie mit diesem Tool, wie lange Ihr Gutschein gültig ist
Wir haben ein neues Tool für Sie: Der Be-O-Mat gibt Ihnen eine persönliche Antwort auf Ihre Fragen. Etwa, wie lange Ihr Gutschein gültig ist. Probieren Sie es aus!
Oft kommt es vor, dass die Gültigkeit eines Gutscheins beschränkt ist auf ein oder zwei Jahre. Ob ein Anbieter solche kurzen Fristen ausstellen darf, ist unter Schweizer Juristinnen und Juristen umstritten, und auch Bundesgerichtsentscheide fehlen.
Die Meinung des Beobachters: Das Obligationenrecht bestimmt, wann ein Gutschein verjährt. Denn je nach Inhalt ist ein solcher für mindestens fünf oder zehn Jahre gültig. Diese Fristen kann ein Anbieter nicht gültig verkürzen.
Und was gilt nun für Ihren Gutschein? Der Be-O-Mat unten kennt die Antwort für Ihren Fall. Cookies zulassen und los gehts.
Hat Ihnen das geholfen?
Wenn ja, klicken Sie unten auf «Folgen», und wir informieren Sie bei Erscheinen einer neuen Ausgabe der Ratgeber-Serie.
Der Be-O-Mat ist ein experimentelles Format, das der Beobachter stetig weiterentwickelt. Das Tool soll Ihnen helfen, Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem komplizierte Sachverhalte auf Ihren persönlichen Fall bezogen werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie in den Kommentaren ein Feedback schreiben oder von Ihren Erfahrungen mit Gutscheinen berichten.
Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 3. Dezember 2025 veröffentlicht.
Haben Sie noch Fragen? Beim Beobachter-Beratungszentrum stehen Ihnen über 30 Fachexpertinnen und Fachexperten zur Seite und unterstützen Sie bei juristischen Angelegenheiten. Schliessen Sie jetzt ein Abo ab oder buchen Sie eine Einzelberatung.