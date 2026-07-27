Zwar ist das auf der Website klar deklariert, und die Kündigungsfrist beträgt gemäss dem Unternehmen 0 Tage. Aber Scheidegger hat es bis heute nicht geschafft, sein Vignettenabo zu kündigen. Er sagt: «Es ärgert mich sehr, dass ich auf diesen Betrug reingefallen bin und bei Digitale-vignette-online.at nur die Antwort erhielt, man sei überlastet. Um die monatlichen Abbuchungen zu stoppen, bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Kreditkarte zu sperren.» Die DMC Digital Maut Consulting GmbH reagierte auf eine detaillierte schriftliche Anfrage des Beobachters innerhalb der gesetzten Frist von 48 Stunden nicht.