Rund 140 Flüge mussten am Donnerstag, 25. Juli, am Flughafen Frankfurt annulliert werden, weil sich die Aktivisten auf die Fahrbahn geklebt haben. Die Polizei musste sie mit einem speziellen Mittel wieder vom Asphalt lösen. Danach kam es noch zu Verzögerungen. Ähnliches spielte sich bereits einen Tag zuvor am Flughafen Köln/Bonn ab. Dort wurde der Flugbetrieb für gut drei Stunden lahmgelegt. Welche Rechte haben Flugreisende, die nicht wie geplant ans Ziel kommen?