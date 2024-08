Sie dringen in Flughäfen ein und blockieren den Flugbetrieb: Klimaaktivistinnen und -aktivisten. So kleben sie sich etwa auf Rollfelder oder ketten sich an Flugzeuge. Für Menschen, die gerade in die Ferien oder zu einem Businessmeeting fliegen wollen, ist das ärgerlich. Die Airlines können auch nichts dafür – müssen also Flugreisende den Ärger und den Schaden allein tragen? Nein. Sie haben verschiedene Rechte, je nachdem, ob der Flug nur verspätet ist oder annulliert wurde oder Teil einer Pauschalreise ist.