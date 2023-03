Die andere Möglichkeit: Auf den Flug verzichten und das Geld zurückfordern – etwa wenn es keinen Ersatzflug gibt oder dieser zeitlich nicht passt. Die Airline muss den Ticketpreis innert sieben Tagen erstatten. All das bestimmt die europäische Verordnung über die Fluggastrechte, die auch in der Schweiz gilt. Sie sieht zudem vor, dass Passagiere während des Wartens am Flughafen Anspruch haben auf kostenlose Verpflegung, zwei Telefongespräche oder E-Mails und falls nötig auf eine Hotelübernachtung – inklusive Beförderung zum Hotel. Wenn die Airline nicht erreichbar ist, können sich Fluggäste eine Unterkunft nehmen – und dann die Belege einreichen.