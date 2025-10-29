Es kommt auf das Kleingedruckte an. Sprich: auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Airline. Swiss und Edelweiss erlauben keine Übertragung der Flugtickets auf eine dritte Person. Sie begründen dies damit, dass so Missbrauch und Betrug verhindert werden und Passagiere besser nachverfolgt werden können. Das ist rechtlich verbindlich – schliesslich akzeptiert man beim Buchen die AGB.