Vom Wetter steht aber nichts im Gesetz. Kann schlechtes Wetter also ein Mangel sein Wenn die Berge in den Skiferien grün bleiben Bekomme ich bei Schneemangel mein Geld zurück? , oder muss das Reisebüro zumindest darüber informieren? In der Schweiz musste noch kein Gericht darüber entscheiden. Anders in Deutschland. Dort hat das Oberlandesgericht von Frankfurt am Main 2023 ein Urteil dazu gefällt. Das ist zwar nicht verbindlich für die Schweiz, aber interessant – weil das schweizerische und das deutsche Pauschalreisegesetz ziemlich ähnlich sind.