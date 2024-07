Wohin mit Hund und Katze?

Wer zum ersten Mal den Hund oder das Büsi in einem Tierheim unterbringen will, sollte sich für die Suche genügend Zeit einräumen – das lohnt sich, um für seinen Liebling den richtigen Platz zu finden. Das Tier lässt man am besten schon vor dem grossen Urlaub zwei, drei Tage im Ferienheim schnuppern. Bei Verhaltensauffälligkeiten nach diesem Test sollte man es unbedingt noch einmal in einem anderen Heim probieren, denn die Tiere werden nicht überall gleich betreut.