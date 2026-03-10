Anders sieht es aus, wenn Sie den Flug als Gesamtpaket gebucht haben und die Airline zum Beispiel den Flug Zürich–Katar durchführt, Katar–Seoul aber annulliert. Dann müssen Sie nicht nach Katar fliegen und stranden. In diesem Fall können Sie zu Hause bleiben und bekommen das Geld für die ganze Strecke zurück.