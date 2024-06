Keine Retouren in der Filiale

Doch vor Ort wollte man von Hubers Retoure nichts wissen: In der Filiale nehme man grundsätzlich keine Artikel zurück, die online bezahlt wurden, hiess es. Dabei: Laut der Migros-Service-Website war Frau Huber am richtigen Ort. Dort heisst es: «Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.» Retouren könne man darum während 30 Tagen entweder zurückschicken oder in «einer Filiale Ihrer Wahl abgeben». Doch die Mitarbeitenden der Melectronics-Filiale liessen nicht mit sich diskutieren. So blieb Huber nichts anderes übrig, als die Bürste auf eigene Kosten per Post an die Migros zu retournieren.