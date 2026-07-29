Drei Faktoren bestimmen die Schweizer Treibstoffpreise: Steuern, Kosten für den Vertrieb und Kosten für Beschaffung und Fracht. So bringt es das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung auf den Punkt. Schwankt der Preis an einer Tankstelle über einen längeren Zeitraum, liegt das oft an gleichzeitig auftretenden Ursachen, etwa geopolitischen Spannungen, Wechselkursschwankungen oder steigenden Transportkosten.

In der Schweiz gibt es über 3000 Tankstellen. Im europäischen Vergleich ist das ein sehr dichtes Netz, was zu einem umso höheren Wettbewerb führt.

Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen haben laut TCS-Mediensprecher Marco Wölfli mehrere Gründe. Zum einen sind die Treibstoffe an Hauptverkehrsachsen wie Autobahnen teurer als auf dem Land, und zum anderen sind kleine, unabhängige Tankstellen oft billiger als die Filialen von grossen Anbietern. In einer «10 vor 10»-Sendung sagte Wölfli: «Auch der Markt spielt eine Rolle: Senkt eine Tankstelle die Preise, dann ziehen die anderen Tankstellen in der Umgebung oft nach.»