Die kurze Version: Vielleicht bezahlt die Versicherung etwas.



Die lange Version: Es ist kompliziert. Entscheidend ist immer, was in den allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) steht. Und wie die konkreten Umstände sind: Wer kann wo, wann, warum und wie genau nicht reisen. Der Beobachter hat die fünf grössten Reiseversicherungen angefragt und sich ins Kleingedruckte gestürzt.