Derweil sind in der Schweiz jede zweite Frau und rund ein Drittel der Männer unzufrieden mit ihrem Salär. Aber nur wenige nehmen das Thema selbst aktiv in die Hand: Gemäss einer Umfrage wollen nur sechs Prozent in diesem Jahr über eine Lohnerhöhung verhandeln, wie der Beobachter berichtete. Viele haben Angst, den Job zu verlieren.