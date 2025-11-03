Was müsste sich ändern, um die Lage von Armutsbetroffenen in der Schweiz zu verbessern? Einiges – das zeigen Gespräche mit ihnen. Es fehlt an Geld, an Beratung und Begleitung. In der Gesellschaft bleiben sie oft unsichtbar und ungehört, erleben Scham und Zurückweisung. Und Unverständnis für die Lage, in die sie geraten sind. Menschen wie Soraya Richenberger, Fritz Felber, Tamara Schmid, Kerstin Culjak und Daniela Balzli, die in einer Notsituation Unterstützung der Stiftung SOS Beobachter erhalten haben, erleben das immer wieder.