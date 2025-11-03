Armut hat viele Gesichter – jetzt reden fünf Betroffene
Wer in Armut lebt, findet in der Politik kaum Gehör. Das soll sich ab 2026 ändern mit einem «Rat für Armutsfragen». Wir haben Menschen gefragt, die von der Stiftung SOS Beobachter unterstürzt wurden: Wo würden sie den Hebel ansetzen?
Was müsste sich ändern, um die Lage von Armutsbetroffenen in der Schweiz zu verbessern? Einiges – das zeigen Gespräche mit ihnen. Es fehlt an Geld, an Beratung und Begleitung. In der Gesellschaft bleiben sie oft unsichtbar und ungehört, erleben Scham und Zurückweisung. Und Unverständnis für die Lage, in die sie geraten sind. Menschen wie Soraya Richenberger, Fritz Felber, Tamara Schmid, Kerstin Culjak und Daniela Balzli, die in einer Notsituation Unterstützung der Stiftung SOS Beobachter erhalten haben, erleben das immer wieder.
Die Ärmsten haben keine Lobby
Dabei ist die Schweiz ein Land der Lobbyverbände. Ob Menschen mit Behinderung, Bauern, Unternehmerinnen oder Umweltaktivisten: Fast jede Gruppe hat eine Organisation, die ihre Interessen vertritt und ihnen Gehör verschafft. Dort, wo Gesetze entstehen.