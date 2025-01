Die wirtschaftliche Lage der bäuerlichen Familienbetriebe ist aus Sicht von Martin Rufer «besorgniserregend». Der Direktor des Schweizer Bauernverbands rechnete an der Jahresmedienkonferenz am Freitag in Kirchberg BE vor, dass eine Schweizer Bauernfamilie durchschnittlich nur 17 Franken pro Stunde verdient.