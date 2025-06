Bis anhin konnten Unternehmen Rechnungen des Staates, etwa für Steuern, getrost ignorieren – in Konkurs gingen sie deshalb nicht. Das Ziel war, die Wirtschaft zu stärken. Doch einige Unternehmen haben das Privileg missbraucht und so Löcher in die Staatskasse gerissen. Damit ist nun Schluss.