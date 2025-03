Die grüne Ständerätin Maya Graf (BL) begründete ihren Vorstoss mit dem Vorbild Australiens. Dort dürfen unter 16-Jährige Plattformen wie Tiktok und Instagram nicht mehr besuchen. Verbote und Einschränkungen für den Gebrauch von Smartphones in Schulen gebe es aber auch in weiteren Ländern. Zudem gelten in vielen Schweizer Schulen bereits Handyverbote – während des Unterrichts werden die Smartphones eingesammelt.