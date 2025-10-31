Denn eine Studie zeigt: Wer beim Stuhlgang auf dem Smartphone scrollt, hat ein bis zu 46 Prozent höheres Risiko, dass sich die Blutgefässe an der Hintertür krankhaft erweitern. Schuld daran ist aber nicht, wie viele glauben, die 5G-Strahlung. Sondern der Umstand, dass man mit dem Handy in der Hand gern verhöckelt. Länger als beim «gesunden Toilettengang», der – so die Studie – «nur zwei bis drei Minuten dauert».