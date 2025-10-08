Strafverfahren sind möglich

Wenn Felsen herunterstürzen, kommt es oft auch zu strafrechtlichen Untersuchungen. Wie in Bondo, wo die Staatsanwaltschaft mehrere Personen wegen fahrlässiger Tötung anklagte.



Auch in einem Strafverfahren kommt es darauf an, ob man den Verantwortlichen vorwerfen kann, die Gefahr falsch eingeschätzt zu haben. Anders gesagt: ob sie fahrlässig handelten.