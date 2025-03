BAG: Zusatzzahlungen nicht zulässig

Ärztinnen und Ärzte strichen so jährlich 35 bis 70 Millionen Franken zusätzlich ein, schreibt die Zeitschrift. Das Problem dabei: Die Zahlungen sind gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht zulässig. Das BAG stellte vergangenen Juni in einem Schreiben an den Laborverband klar, dass Leistungen in Zusammenhang mit Labortests bereits durch Tarmed vergütet seien. Für solche bereits abgegoltenen Tätigkeiten könnten Ärztinnen und Ärzte keine zusätzlichen Entschädigungen erhalten, bestätigt das BAG dem Beobachter.