5. Gibt es eine Möglichkeit, die Prämien in der Zusatzversicherung zu reduzieren?

Je nach Versicherer und Zusatzversicherung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Prämien zu reduzieren. Viele Versicherungen bieten einen Familien- oder Kollektivrabatt an. Gerade bei Spitalversicherungen, die insbesondere für Frauen teurer sind, gibt es einige Sparmöglichkeiten: Gewisse Versicherungen verfügen über Flex-Angebote. Das heisst, man ist allgemein versichert, kann aber ein Upgrade oder einen Klassenwechsel vornehmen, sobald der stationäre Spitalaufenthalt konkret wird. Dabei bezahlen Sie während des Aufenthalts den Aufpreis direkt an das Spital, damit Sie eine freie Arztwahl oder ein Einzelzimmer erhalten.