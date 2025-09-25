Sanitas sieht keine Irreführung

Bei der Krankenkasse gibt man aber zu, dass alle, die an Morbus Crohn, Galaktosämie oder Fibromyalgie leiden, vom Werbeversprechen ausgenommen sind. Man arbeite daran, bis Februar für Betroffene mit diesen Erkrankungen ein Angebot ohne Ausschluss möglich zu machen, sagt ein Sprecher.