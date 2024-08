«Ich will an die Aare», verkündet Chantal Britt am Berner Bahnhof. Dorthin, wo sie früher kilometerweit gerannt ist. Wo sie heute noch ab und zu schwimmt. Also gut! Ab durch die Berner Altstadt, vorbei am Bundeshaus, runter zum Fluss.



Das Freibad Marzili wirkt an diesem Montag verlassen, der Weg am Waldrand wie ausgestorben. Es tropft aus den Bäumen, die Nacktschnecken schleimen über den Kies. In der Nacht hat es geregnet, die Sonne scheint erst zaghaft.