Immer mehr vegetarische Fleischersatzprodukte kommen auf den Markt – und sorgen für hitzige Debatten. Tier- und Umweltschützer feiern die Alternativen, doch es werden kritische Stimmen laut, die vor gesundheitlichen Risiken warnen. Die «NZZ am Sonntag» titelte zuletzt gar: «Ungesunder Vegi-Burger». Was ist dran an den Vorwürfen?



Im Zentrum der Kontroverse stehen sogenannte hochverarbeitete Lebensmittel, auch als «ultra-processed foods» (UPF) bekannt. Studien zeigen: Wer häufig Hochverarbeitetes konsumiert, hat ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depression.