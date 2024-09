Nikotinhaltige Einweg-Vapes dürfen in der Schweiz maximal 2 Milliliter Flüssigkeit enthalten, und der Nikotingehalt darf nicht höher sein als 20 Milligramm pro Milliliter. Diese Regelung gilt bereits heute und ist auch im neuen Tabakproduktegesetz festgeschrieben, welches am 1. Oktober in Kraft tritt.