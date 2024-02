Reicht es auch, mal nur den Waschlappen zu benutzen?

Früher lebte man ohne Dusche. Deshalb stellt sich die Frage: Was geschieht, wenn man an einem Tag das Duschen auslässt und sich mit einem Waschlappen säubert? Die Antwort ist wenig überraschend: Man tut damit der Haut sogar einen Gefallen. Denn so bleibt der natürliche Säureschutzmantel wenigstens einen Tag lang unangetastet. Noah Frehner: «Einmal pro Tag duschen ist okay, aber nicht notwendig.»