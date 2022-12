Die Haut wird weniger durchblutet: Wenn es kalt wird, stellt unser Körper auf Sparflamme – um nicht zu viel Wärme an die Umgebung zu verlieren. Darum ziehen sich die Blutgefässe in der Haut zusammen. Infolgedessen werden die Nährstoff- und die Sauerstoffzufuhr gedrosselt. Unsere Haut wird blass und grau. Sie verliert an Widerstandskraft und erneuert sich deutlich langsamer.