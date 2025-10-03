Das Bundesamt für Landwirtschaft soll im Zuge von Preiserhebungen, die es sowieso schon macht, auch Daten zu den Margen bei Schweizer Lebensmitteln erheben und diese anschliessend in einem Bericht publizieren. Die Bauern sollen diese Marktbeobachtungsdaten nutzen können, um mit Migros, Coop, Aldi oder Lidl Preise auszuhandeln. In der Kritik stehen oft die hohen Margen bei Bioprodukten.