Holzgrabe verglich ihre Daten mit Forschungen aus den USA. Sie und ihre Mitautoren kommen in einem Artikel in der «Deutschen Apothekerzeitung» zum Schluss: Eine Vielzahl der Medikamente ist über das Haltbarkeitsdatum hinaus noch gut. Würde nur schon die Dauer verlängert für die maximal zulässige Haltbarkeit, könnte man nicht nur Kosten sparen im Gesundheitswesen, sondern auch die Lieferengpässe abfedern oder gar verhindern Es ginge auch anders Tabletten landen tonnenweise im Müll .