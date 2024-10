Mehr Ferien im Inland – das war illusorisch

Dabei waren sich Anfang der Pandemie noch viele einig, dass sich alles ändern würde: Die Hoffnung wurde laut, dass sich Reisende an einen neuen Lifestyle gewöhnen könnten – mit weniger Fernreisen und mehr Trips im In- und Umland. Wir stünden an der Schwelle zu einem ökologischen Zeitalter, sagte 2021 gar der Zukunftsforscher Matthias Horx am World Tourism Forum in Luzern.