Bis dahin gehen Sie lieber auf Nummer sicher, indem Sie zuerst den Vertrag in einer Form kündigen, die der Anbieter vorschreibt UPC-Abo kündigen Kündigung nur noch per Chat und Telefon . Per Telefon: Notieren Sie beim Anruf Datum, Uhrzeit und den Namen des Mitarbeiters. Per Chat: Machen Sie ein Bildschirmfoto. Danach schicken Sie einen eingeschriebenen Brief (Musterbrief von Guider) und halten darin fest, wie Sie wann gekündigt haben.