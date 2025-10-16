Dennoch scheut Krug eine neue gerichtliche Auseinandersetzung nicht: Er gab an, erst nach dem Betreten durch seinen Vermieter von der Existenz des Generalschlüssels erfahren zu haben. Aufgrund dessen und wegen anderer Mängel in der Wohnung wandte er sich an die Schlichtungsbehörde. Diese verpflichtete Hoffmann im Mai zur Schlüsselübergabe. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande. Nun muss sich das Zivilgericht mit dem Fall befassen.