Und tatsächlich: Der Co-Working-Space Home Office und Coworking-Space Die Vorteile des lokalen Arbeitens ist ein wahrer Millennial-Traum. Strandhüttenromantik gepaart mit Affirmationssprüchen an den Wänden, getoppt mit bunten Açaí-Bowls an der Bar. Fast täglich werden am Mittag Yogaklassen organisiert und am Abend gemeinsame Strandausflüge. Nach dem morgendlichen Avocado-Toast mit einem Ingwer-Powershot heisst es erst einmal arbeiten. Eine Horde von Westeuropäerinnen, Nordamerikanern und Australierinnen öffnet ihre Macbooks und beginnt eifrig an Social-Media-Content-Plänen, Digital-Marketing-Strategien und neuen Apps für ihre Start-ups zu arbeiten. Am Mittag gibts eine vegane Detox-Bowl (wann hat die Generation Y eigentlich entschieden, dass flache Teller des Teufels sind?); am Abend dann Karaoke in der Bar nebenan, in der nicht nur die Gäste, sondern auch die Angestellten selbst aus dem globalen Norden stammen.