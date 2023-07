Kinder gelangen im Internet problemlos an pornografische und gewaltvolle Inhalte. Mit dem neuen Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG) will der Bund dagegen vorgehen. Dafür nimmt er die Streaminganbieter in die Pflicht. Die neue Verordnung zum Gesetz ist Mitte Juni in die Vernehmlassung gegangen.